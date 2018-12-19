﻿ Новый год придет в Латвию с ростом цен, Mixnews.lv

Общество |

В начале следующего года цены большинства продуктов питания в Латвии из-за роста цен на сырье, по всей вероятности, повысятся. Такой прогноз журналистам сегодня высказала представитель Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

Зерно и зерновые изделия (мука, крупы) в 2019 году подорожают более чем на 10%, за исключением риса, цена которого снизится или останется на нынешнем уровне. Фрукты и овощи до начала нового сезона подорожают примерно на 30% из-за засухи 2018 года, которая снизила их урожай в Европе на треть по сравнению с прошлым годом.

Цены на сахар, чай и кофе в 2019 году, с учетом нынешних тенденций, скорее всего, сохранятся на нынешнем уровне, как и цены на молочные продукты и мясо.

Цены на зерно в Латвии в этом году из-за засухи выросли почти на треть, но, несмотря на это, цены на свинину и мясо птицы снизились.

В Латвии по-прежнему сохраняются низкие закупочные цены молока, однако его переработка не столь эффективна. Тем не менее отрасль активно продолжает развивать экспорт и ищет новые рынки сбыта.

Цены на мясо и яйца в Латвии по сравнению с другими странами низкие.

Из-за роста цен на сырье, а также цен на горючее и расходов на налоги и рабочую силу прогнозируется небольшое подорожание всех видов хлеба.