﻿ Сегодня будут опубликованы документы КГБ, Mixnews.lv

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В четверг, 20 декабря, в интернете будут опубликованы документы Комитета государственной безопасности (КГБ), сообщили в Латвийском национальном архиве.

Кроме того, в четверг утром в официальном издании Latvijas vēstnesis будут опубликованы принятые на прошлой неделе поправки к правилам Кабинета министров о деятельности Латвийского национального архива. С их вступлением в силу документы КГБ могут публиковаться в интернете.

Публикуемые в этом году документы будут размещены на сайте Латвийского национального архива www.arhivi.gov.lv. Адрес специального раздела - kgb.arhivi.lv.

Для доступа к документам КГБ необходимо будет зарегистрироваться, указав имя, фамилию, персональный код или идентификационный код для иностранных граждан, указанный в их удостоверяющих личность документах, адрес электронной почты в качестве имени пользователя и пароль, а также цель использования "мешков ЧК".

В группы публикуемых в этом году документов входят телефонная книга сотрудников КГБ СССР, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, алфавитная и статистическая картотеки агентов КГБ ЛССР и описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фонда Государственного архива PA-101.

В январе 2019 года будут опубликованы резолютивные части приговоров суда по делам о констатации факта сотрудничества с КГБ. Эти сведения носят информационный характер и не вызывают юридических последствий.

Фото: TV3 ziņas