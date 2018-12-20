﻿ Синоптики прогнозируют снежное зимнее солнцестояние, Mixnews.lv

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21 и 22 декабря, когда на северном полушарии Земли люди будут отмечать зимнее солнцестояние, по всей Латвии ожидается снег, прогнозируют синоптики.

21 и 22 декабря будут самыми короткими днями года. Ночь с пятницы на субботу будет самой длинной ночью года и 22 минуты после полуночи будет момент солнцестояния - начнется астрономическая зима.

Длина светового дня в пятницу и субботу составит от 6 часов и 26 минут в самой северной точке Латвии в Руйиенском крае до 7 часов и 2 минут в самой южной точке в Даугавпилсском крае, свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Раньше всего - в 8.38 - солнце взойдет на дальнем юго-востоке страны, у границы Белоруссии, в свою очередь самый поздний восход солнца ожидается в Вентспилсском крае - в 9.14.

Раньше всего солнце зайдет у границы с Россией в Алуксненском и Вилякском краях, где закат наступит уже в 15:26, а в Руцавском крае на юго-западе солнце зайдет в 16:02.

Однако, шансы увидеть рассвет или закат в Латвии будут малы, поскольку небо будет закрыто облаками, и лишь местами облачное одеяло на мгновение может раскрыться. В пятницу пройдет небольшой снег, толщина снежного покрова вырастет на 1-3 сантиметра, а в субботу осадков будет совсем мало и станет теплее - воздух прогреется до +1..-2 градусов.

Согласно данным Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды, сейчас толщина снежного покрова составляет от 2 до 4 сантиметров в западной и центральной частях страны до 10-11 сантиметров в Екабпилсе и местами в Видземе.

После зимнего солнцестояния день начнет становиться длиннее, а ночь - короче.

Астрономическая весна в Латвии начнется 20 марта 2019 года, когда день станет длиннее ночи.

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