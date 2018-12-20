﻿ Музыкант о концерте столетия: я заслужил свои 17 000 евро, Mixnews.lv

Общество |

Музыкант Янис Шипкевиц не понимает недоумения общества в отношении своего гонорара, который он получил за участие в концерте празднования столетия Латвии, пишет rus.tvnet.lv .

Как сообщает портал, в интервью журналу Ieva музыкант поделился своим видением ситуации вокруг скандально известного концерта "Во имя любви. 18+", продюсером которого он выступил.

Шипкевиц признает, что платить музыкантам, в том числе себе, столь большие гонорары за участие в концерте было его решением.

"Да, я решил, что музыканты должны получить достойные гонорары за важную работу. Следует беспокоиться не о том, что солист получает за концерт 600 евро, а о том, что дирижер только 500. О том, что в сфере культуры ненормально мало платят", - отметил музыкант.

Он также заявил, что гордится проделанной работой.

"По-моему, я выполнил свою работу, концерт на 97 процентов получился таким, каким был задуман", - подчеркнул Шипкевиц.

Музыкант добавил, что свои 17 000 евро он получил заслуженно.

Напомним, участникам праздничного концерта в день столетия Латвии "Во имя любви. 18+" выплатили гонорары на общую сумму, превышающую 57 000 евро, более 17 000 из которых получил исполнительный продюсер Янис Шипкевиц.

Фото: www.facebook.com/shipsi