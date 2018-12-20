﻿ Латвиец изнасиловал маленькую девочку и выложил видео в интернет, Mixnews.lv

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Госполиция Латвии получила информацию от американских коллег из ФБР о публично доступной видеозаписи, на которой видно, как мужчина сексуально использует маленькую девочку. Латвиец был задержан полицией и арестован.

В ФБР сообщили, что 2 августа 2018 года с латвийского IP было выложено видео, на котором мужчина насилует ребенка. Во время следствия латвийские стражи порядка выяснили, что мужчина 1998 года рождения изнасиловал свою 6-летнюю родственницу и выложил запись процесса в интернет.

По факту произошедшего полиция начала уголовный процесс по шестой части статьи 160 "О сексуальном насилии, связанном с проникновением в тело пострадавшей, не достигшей 16 лет".

Кроме того мужчина ответит еще по двум статьям — за использование малолетнего лица в изготовлении порнографических материалов, а также за совершение развратных действий в отношении малолетнего.

На данный момент расследование завершено и 17 декабря дело передано в прокуратуру. Обвиняемый может получить пожизненное наказание.

Фото: facebook.com/Valsts.policija