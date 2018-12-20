﻿ Правозащитник: решения в Сейме принимаются на основании комиксов!, Mixnews.lv

Общество |

Юрист, правозащитник Елизавета Кривцова, чья подпись есть под открытым письмом в защиту директора Ринужской гимназии Дениса Клюкина, в эфире радио Baltkom заявила, что преследовать человека за выражение мнения неправильно с точки зрения свободы слова и рассказала, как в Сейме принимались решения о переводе образования только на латышский.

«Своим письмом мы не хотели утраивать разбирательств по поводу того, насколько точно высказался директор школы. Да, мы тоже считаем, что такая проблема есть. Но наш главный посыл заключался в том, что человека сейчас преследуют за высказанное мнение. Его профессиональное мнение! Он перечисляет факторы, влияющие на климат школы, на образовательный процесс. Ждешь от власти, что она прислушается к мнению профессионала, а не потребует его наказать за это», - пояснила Кривцова.

Между тем, она похвалила исследование проекта Re:Baltica о самых неуспевающих школах Риги за то, что журналисты попытались разобраться и выяснить причину таких результатов.

«В общем, я довольна проведенным исследованием. Журналисты попытались понять проблемы русскоязычных детей и донести их до своей латышскоговорящей аудитории. И про содержание учебников, и про отсутствие учителей… По поводу русского, билингавального образования у нас в обществе существует куча стереотипов и неверной информации. Когда принимали закон о переводе образования на госязык, я была на всех заседаниях Сейма. Я видела, что мне даже не было к чему апеллировать. Там не было разговора, они не интересуются как мы живем. Решения в Сейме принимаются на основании комиксов! Распечатали картинку, не относящуюся к делу про знания латышского, и на основании этого решили все перевести. Просто действуют на основании стереотипов. Даже не подумали о том, как это реализовать», - сказала Кривцова.

Фото: flickr.com/saeima