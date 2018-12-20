﻿ Латвия первая в Европе предлагает нотариальные онлайн-услуги, Mixnews.lv

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Латвия – первая страна не только в Балтии, но и в Европе, предлагающая услуги присяжного нотариуса в режиме онлайн. Это подчеркнули депутаты юридической комиссии Сейма и ее подкомиссии по судебной политике на ежегодном совместном заседании в Совете присяжных нотариусов Латвии.

Председатель юридической комиссии Сейма Янис Борданс говорит, что традиционное заключительное заседание комиссии в конце года, проходящее в Совете присяжных нотариусов Латвии, — прекрасная возможность оглянуться на результаты уходящего года, а также обсудить необходимые и уже сделанные законодательные изменения.

В пресс-службе Сейма отмечают, что с 1 июля этого года консультация у нотариуса может проходить в видеорежиме, а также удаленно можно получать следующие нотариальные услуги: выдача доверенности, согласия, открытие наследственного дела, получение юридической консультации, оформление развода, подготовка к купле-продаже недвижимости и заключение сделки, составление завещания.

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