﻿ Латвийский певец получил престижный приз на Украине, Mixnews.lv

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18 декабря на главной сцене Киева Palace Ukraine прошла церемония вручения музыкальной премии национального телеканала Украины "Новогодняя Музыкальная Платформа". Призом был отмечен латвийский певец Маркус Рива, исполнивший дуэтом с украинской певицей Myata композицию "Невідпускай" ("Не отпускай").

Записанный на украинском языке дуэт вышел в начале года, долго удерживая лидерские позиции в главных музыкальных чартах Украины - таких как "Золотой граммофон", "Русское Радио Украина", музыкальный опрос "Червона Рута".

Маркус Рива признался, что очень рад своей первой музыкальной награде на Украине и ему особенно приятно, что "песню года" выбрали сами слушатели.

"Для меня, артиста из другой страны, это признание очень важно. Оно доказывает, что у музыки нет границ", - сказал Рива.

Фото: Wikimedia Commons