﻿ Латвийский певец получил престижный приз на Украине, Mixnews.lv

Латвийский певец получил престижный приз на Украине (3)
18 декабря на главной сцене Киева Palace Ukraine прошла церемония вручения музыкальной премии национального телеканала Украины "Новогодняя Музыкальная Платформа". Призом был отмечен латвийский певец Маркус Рива, исполнивший дуэтом с украинской певицей Myata композицию "Невідпускай" ("Не отпускай").
Записанный на украинском языке дуэт вышел в начале года, долго удерживая лидерские позиции в главных музыкальных чартах Украины - таких как "Золотой граммофон", "Русское Радио Украина", музыкальный опрос "Червона Рута".
Маркус Рива признался, что очень рад своей первой музыкальной награде на Украине и ему особенно приятно, что "песню года" выбрали сами слушатели.
"Для меня, артиста из другой страны, это признание очень важно. Оно доказывает, что у музыки нет границ", - сказал Рива.
Фото: Wikimedia Commons