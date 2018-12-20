﻿ Опубликована часть архивных документов КГБ, Mixnews.lv

Опубликована часть архивных документов КГБ (7)

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Общество | 20 декабря 2018 года, 15:59

Сегодня на сайте kgb.arhivi.lv выложена часть документов бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ) ЛССР - так называемых мешков ЧК.

Среди опубликованных документов - алфавитная и статистическая картотека агентов, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, телефонная книга сотрудников, а также описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фондов госархива.

Документы размещены на сайте Латвийского национального архива www.arhivi.gov.lv, адрес специального раздела - kgb.arhivi.lv.

Документы выложены в сканированном виде, поиск по ним или иная обработка не предусмотрены.

Для доступа к документам КГБ необходимо зарегистрироваться, указав имя, фамилию, персональный код или идентификационный код для иностранных граждан, указанный в их удостоверяющих личность документах, адрес электронной почты в качестве имени пользователя и пароль, а также цель использования документов КГБ.

В январе 2019 года будут опубликованы резолютивные части приговоров суда по делам о констатации факта сотрудничества с КГБ. Эти сведения носят информационный характер и не повлекут юридических последствий.

Планируется, что с 1 мая 2019 года будут доступны и другие документы КГБ. Они будут выкладываться на сайте по мере их дигитализации. Госархив обещает, что в этих документах уже будут предусмотрены возможности поиска и обработки.

Фото: Pixabay

Комментарии 7
НАДЕЖДА2 часа назад
Документы выложены в сканированном виде, поиск по ним или иная обработка не предусмотрены.

Для доступа к документам КГБ необходимо зарегистрироваться, указав имя, фамилию, персональный код или идентификационный код для иностранных граждан, указанный в их удостоверяющих личность документах, адрес электронной почты в качестве имени пользователя и пароль, а также цель использования документов КГБ.
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Перестраховались-таки, демоны..
А чё так? Страшновастенько даже эти крохи-остатки архивов выложить в РЕАЛЬНО СВОБОДНЫЙ доступ без регистраций и объяснений причин?
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Саня1 час назад
Престарелое говно ссытся даже деньги в банкомате снимать, чтобы не вычислили.
А вы требуете от них персональный код
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Рижанин2 часа назад
С такими условиями "опубликования" доступа к информации о стукачах лучше бы они не позорились и ничего не "опубликовывали".
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