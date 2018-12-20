﻿ Утвердили допустимое количество сверхурочных для медиков, Mixnews.lv

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Утвердили допустимое количество сверхурочных для медиков (3)

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Общество | 20 декабря 2018 года, 16:35

Сейм сегодня в окончательном чтении принял изменения в законе о лечении о допустимом количестве сверхурочных для медиков.

Изменения предусматривают, что количество сверхурочной работы медиков в течение трех следующих лет не может превышать 16 часов в неделю, что в два раза больше, чем предусмотрено законом о труде. Сверхурочная работа возможна только с согласия самих медиков.

За последние недели Сейм и правительство приняли ряд решений, предусматривающих увеличение зарплат медиков на 20% уже с 1 января.

Согласно поправкам, правительство, разрабатывая бюджет 2019 года и рамки среднесрочного бюджета, должно предусмотреть государственное финансирование для повышения зарплат работникам здравоохранения в среднем на 20% в год - в размере 87,48 млн евро в 2019 году, 191,22 млн евро - в 2020 году и 314,6 млн евро в 2021 году.

Фото: flickr.com/photos/nmpdienests

Комментарии 3
Дуся32 минуты назад
16 дополнительных часов в неделю разрешили, это значит, что к 8-часововму рабочему дню добавляется по 4 часа 4 раза в неделю. То есть 4 дня по 12 часов и 1 день 8 часов. А депутаты сами не хотят в таком режиме работать и ещё отвечать за здоровье и жизни других людей? Такая переработка никакими деньгами не оправдывается! Человек просто теряет здоровье и становится инвалидом, вне зависимости от того, в какой сфере и кем он работает.
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Alex1 час назад
Ну что сказать ,латание "дыр" у нас возведено в ранг политики ?А позвольте ,чем занимаются министерство здоровья,министерство благосостояния,министерство развития ?Видимо у нас количество министерств должно быть кратно по числу партий ( вернее по числу тщеславия и самоудовлетворённости по Кариньшу ) ,но совсем не по работе.Всем по три портфеля,только не ругайтесь !Новое министерство по демографии напоминает отдел при зоопарке ,где выхаживают пропадающие виды животных ?
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Саня10 минут назад
Дура, рвачи работают ДОБРОВОЛЬНО сутками, тупая утка.
Этот закон не позволит этим усталым мразям зарезать тебя во время операции.
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