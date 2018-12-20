﻿ Утвердили допустимое количество сверхурочных для медиков, Mixnews.lv

Общество |

Сейм сегодня в окончательном чтении принял изменения в законе о лечении о допустимом количестве сверхурочных для медиков.

Изменения предусматривают, что количество сверхурочной работы медиков в течение трех следующих лет не может превышать 16 часов в неделю, что в два раза больше, чем предусмотрено законом о труде. Сверхурочная работа возможна только с согласия самих медиков.

За последние недели Сейм и правительство приняли ряд решений, предусматривающих увеличение зарплат медиков на 20% уже с 1 января.

Согласно поправкам, правительство, разрабатывая бюджет 2019 года и рамки среднесрочного бюджета, должно предусмотреть государственное финансирование для повышения зарплат работникам здравоохранения в среднем на 20% в год - в размере 87,48 млн евро в 2019 году, 191,22 млн евро - в 2020 году и 314,6 млн евро в 2021 году.

Фото: flickr.com/photos/nmpdienests