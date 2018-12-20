﻿ Rīgas Satiksme и думу Даугавпилса лишили европейских денег, Mixnews.lv

Rīgas Satiksme и думу Даугавпилса лишили европейских денег (9)

фото

Общество | 20 декабря 2018 года, 17:13

Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) приостановило платежи из фондов Европейского союза для реализуемого предприятием Rīgas Satiksme проекта трамвайной линии Сканстес и двух проектов Даугавпилсской думы по улучшению инфраструктуры.

Эти решения приняты для предотвращения возможных финансовых рисков с учетом начатых Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) уголовных процессов по закупкам Rīgas Satiksme и Даугавпилсской думы.

Выплаты из фондов ЕС приостановлены по проектам "Повышение энергоэффективности в корпусе спортивного зала учреждения образования Даугавпилса на ул. Марияс, 1D в Даугавпилсе", "Развитие трамвайной инфраструктуры в Риге" и "Улучшение материально-технической базы и инфраструктуры общеобразовательных учреждений Даугавпилса в соответствии с современными требованиями".

"Все должны понимать - если в финансируемом из фондов проекте вскрывается мошенничество или связь с коррупцией, они финансирования лишаются. К мошенничеству и коррупции у нас нулевая толерантность. Также следует осознавать последствия - если проект лишается финансирования из фондов ЕС, то расходы ложатся на плечи латвийских налогоплательщиков", - заявил директор ЦАФД Мартиньш Бренцис.

Решение агентства о приостановке платежей гарантирует, что государство не теряет предусмотренного по этим проектам финансирования ЕС и его можно перенаправить на реализацию других проектов.

Общие затраты по проекту улучшения трамвайной инфраструктуры в Риге предусмотрены в размере 97,4 млн евро без налога на добавленную стоимость, в том числе финансирование из Фонда сплочения ЕС составляет 65,66 млн евро.

Фото: lv.wikipedia.org/wiki

Комментарии 9
Alex1 час назад
Вот ржачка .Цепные псы противников согласосов откровенно показывают хозяев "нулевой толерантности".Как порошка восседает в церковном бедламе в Украине,так и тут ЦАФД учавствует в политике...Ну что за детский сад ребята !?
2
Ответить
Гм54 минуты назад
Души мертвых взывают из под обломков максимы,но что-то я не замечал,чтобы ты ранее расстраивался по этому поводу
1
Ответить
Саня1 час назад
Молодцы, хули, порулили согласосы.
Ни денег, ни трамваев.
11
Ответить