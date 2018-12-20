﻿ airBaltic весной начнет прямые полеты в Ирландию, Mixnews.lv

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Латвийская авиакомпания airBaltic 31 марта 2019 года начнет выполнять регулярные полеты по маршруту Рига-Дублин (Ирландия), сообщили в авиакомпании.

Полеты будут выполняться четыре раза в неделю.

"Мы с удовольствием предложим нашим гостям регулярные рейсы в Дублин. На этот маршрут уже много лет имеется большой спрос, и мы очень рады, что можем добавить Дублин в расширяющийся перечень наших маршрутов. Пассажирам airBaltic теперь будут доступны прямые рейсы на новых самолетах Airbus A220-300 между этими городами по очень привлекательным ценам", - отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

airBaltic обеспечивает полеты из Риги, Таллина и Вильнюса более чем в 70 пунктов назначения, предлагая удобные соединения из Риги с большим количеством пунктов назначения своей маршрутной сети в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке.