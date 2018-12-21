﻿ Госархив предупреждает: оскорбление "агентов" КГБ ЛССР грозит судом, Mixnews.lv

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Около 200 имен известных общественных деятелей, политиков, художников, писателей, научных деятелей, журналистов, спортсменов, а также священнослужителей находятся в так называемых "мешках ЧК", содержимое которых в четверг, 20 декабря были опубликованы на домашней странице Национального архива. Картотека отражает положение дел, которое было в конце 80-х - начале 90-х годов.

Сразу после публикации известные фамилии были растиражированы пользователями социальных сетей, однако работники архива напоминают, что эти документы носят только информационный характер. Они не указывают на факт сотрудничества, который можно доказать только решением суда, пишет Skaties.lv со ссылкой на сюжет программы TV3 Ziņas.

Чтобы посмотреть содержимое "мешков ЧК" на домашней странице kgb.arhivi.lv, надо зарегистрироваться. Следует ввести имя, фамилию, электронную почту, персональный код. Пару минут - и картотека как на ладони. Карточки оформлены от руки, надписи написаны кириллицей.

Руководитель архива Мара Спруджа поясняет, что интерес читателей огромен, однако надо понимать, что никто не может стопроцентно гарантировать, что упомянутые лица на самом деле были информаторами. В начале 90-х годов архивы "мешков ЧК" были доступны работникам Российской Федерации. Что в это время происходило, была ли картотека подчищена, изменена - не знает никто.

"У этих документов только информационный характер! Они не доказывают факт сотрудничества. Его можно доказать только решением суда!, - указала Спруджа.

Напомним, спустя некоторое время после начала публикации документов КГБ, латвийцы стали активно пользоваться такой возможностью. В архивах находят имена известных общественных деятелей, политиков, людей искусства, а также представителей церкви.

Люди в списках КГБ ЛССР нашли тройку популярного во времена Атмоды программа "Labvakar". Ояр Рубенис - по кличке "Валтс", Янис Шипкевицс - "Петерис", Эдвинс Инкенс - "Угис". Также там есть такие имена и фамилии как Тярве, Загорскис, Петерис Пилдегович, вместе с Инкенсом также Шипкевиц и Рубенис, также Янис Страдиньш, Валдис Затлерс, Гатис Кокинс, Нормунд Бельскис, Арвилс Платперс, Андрис Старис. Робертс Гобзиньш, Дзинтра Гека, Иварс Годманис и другие.

Люди в соцсетях делятся своими впечатлениями о списках.

В архиве пояснили, что публичной информацией можно делиться, однако следует воздержаться от высказывания личного мнения, так как это может закончиться судопроизводством.

Планируется, что с 1 мая 2019 года будут доступны и другие документы КГБ. Они будут выкладываться на сайте по мере их оцифровки. Госархив обещает, что в этих документах уже будут предусмотрены возможности поиска и обработки.

Фото: TV 3 ziņas