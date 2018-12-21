﻿ Отдых зимой: в Риге открылись катки и лыжные трассы, Mixnews.lv

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Бесплатный общественный каток у Дома конгрессов уже открыт. Для тех, у кого нет своих коньков, работает пункт проката инвентаря. Время работы: ежедневно с 11 до 22 часов, в праздничные дни — с 9 до 22 часов, пишет Riga.lv.

В настоящее время в городе каток с искусственным льдом работает у 84-й средней школы, но с наступлением морозной погоды заработают катки с естественным льдом:

у Даугавгривской школы, у регионального спортивного центра «Саркандаугава», у спортцентра «Кенгарагс», и Рижского парка зимних видов спорта и отдыха на бульваре Узварас.

Как только выпал снег, заработали лыжные трассы на бульваре Узварас и Луцавсале.

Лыжные трассы появятся также:

в парке зимнего спорта «Иманта» (ул. Думбрая, 27), в парке зимнего спорта «Пурвциемс» (у 84-й средней школы). Адреса катков и лыжных трасс, а также контакты для получения актуальной информации — на www.sports.riga.lv.

Работу катков и лыжных трасс обеспечивает Рижское самоуправление.

Фото: pixabay.com