﻿ Подборка новогодних фильмов для создания праздничного настроения, Mixnews.lv

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Поднять настроение к Новому году помогут художественные фильмы, подборка которых опубликована в данной статье.

Рождественская мелодия

История, описанная в фильме, началась в канун рождественских праздников. Мама с дочерью Эмили и Кристин покидают шумный Манхэттен и переселяются в маленький городок. Здесь люди живут своей жизнью, не реагируя на соседей. Семье приходится столкнуться с множеством проблем. Помощь приходит в лице учителя музыки. Он заметил, что Эмили обладает отличными вокальными данными, поэтому вместе с ней сочиняет песню для праздничного выступления. Вскоре героини поймут, что их дом там, куда рвется душа. Трейлер можно посмотреть https://www.ivi.ru/watch/177228/trailers уже сейчас.

SOS, Дед Мороз или Все сбудется

Молодая семейная пара решила развестись. Их дочь Света этого не хочет, но ее мнения для сохранения семьи недостаточно. Отец завел роман с очередной пассией и собирается уезжать с ней в Лас-Вегас. Мать смирилась с этим и дает понять, что прекрасно проживет сама. Чудо приходит в образе Деда Мороза, которым оказался мелкий жулик Мышкин. Он обещает девочке исполнить ее заветную мечту. В веселую историю попадает не только Света и сказочный герой, но и родители малышки, любовница отца, милиция и много других людей.

Рождество в Беверли-Хиллз

Девочке Равин очень повезло. Она живет в богатом районе Лос-Анджелеса. В роскошном доме все потакают капризам девочки. В жизни главной героини произошли изменения через внезапное несчастье. А автомобильной катастрофе по вине пьяного владельца машины погибает ее мать. Когда женщина предстает перед Архангелом Гавриилом, то она выслушала упреки за неправильное воспитание дочери. Анджелина получает сутки, чтобы помочь девочке понять настоящие ценности жизни. Красотке сложно понять, почему она не может жить в свое удовольствие.

Мой друг Дед Мороз

Рождественская ночь – это время для исполнения желаний. Главный герой фильма Актуан мечтает покататься вместе с Сантой между звезд. Его удивлению не было предела при виде одетого в праздничный костюм волшебника. Грабителю, прикинувшемуся Санта Клаусом, придется развлекать мальчика, чтобы тот не догадался, кто он на самом деле. В процессе общения мужчина привязывается к малышу. Он начинает чувствовать себя супергероем и забывает о преступной жизни.