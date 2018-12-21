﻿ Гарантируем качество: представленный в Латвии чай Ahmad проверяют титестиры, Mixnews.lv

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Представленный в магазинах Латвии британский чай Ahmad тестируется так называемыми титестирами – специалистами, определяющими сорт и качества чая, рассказали представители компании Ahmad Tea. Отмечается, что продукцию компании также проверяла и местная общественная организация Zāļa brīvība.

Каждая новая партия чая тестируется титестерами не менее семи раз. Как отмечают представители компании, секрет успеха чая Ahmad во многом кроется как раз в неустанной работе этих самых титестеров, отвечающих за создание сбалансированного чайного бленда.

Один из главных английских титестиров этой марки Вильям Мэннинг пояснил, что компания очень серьезно относится к контролю качества. В частности, согласно нормам ЕС, вся продукция проверяется на присутствие более 500 видов пестицидов. При этом, как отмечает специалист, неважно, какой это чай - в пакетике, пирамидке или листовой.

«Наш чай поступает в продажу только после тщательной проверки каждой партии и одобрения ее качества. Все это делается ради того, чтобы каждый мог насладиться чашкой превосходного чая, безупречным цветом настоя, несравненным ароматом и неповторимым букетом чая Ahmad - в пакетике ли он, в пирамидке или листовой», - отметил Мэннинг.

Ahmad Tea входит в пятерку мировых чайных брендов и является членом Британского чайного бюро и Британской чайной Ассоциации.

Представители компании напоминают, что в линейке Ahmad Tea более 80 разных вкусов чая -классические, с фруктами, а также чаи без кофеина и 100% натуральные фруктовые и травяные чаи.

Более подробную информацию о продукции Ahmad Tea можно найти на сайте www.ahmadtea.lv и в социальной сети Facebook – AhmadTeaBaltic.