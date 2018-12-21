﻿ Мероприятие на русском! Нацблок требует от Рижской думы объяснений, Mixnews.lv

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Фракция национального объединения VL-TB/LNNK в Рижской думе потребовала у ответственных муниципальных органов разъяснений по поводу организованного думой рождественского мероприятия на русском языке, сообщил представитель фракции Эдвард Ратниекс.

Такое решение было принято после того, как нацблок получил жалобы от граждан по поводу этого мероприятия, которое прошло 14 декабря у супермаркета "Минск".

Лидер фракции Наурис Пунтулис указал, что требования об использовании государственного языка государственные и муниципальные органы должны соблюдать в первую очередь, в том числе и Рижская дума на своих публичных мероприятиях.

"Сейчас, когда мы начали переход на обучение на государственном языке, подобное совершенно неприемлемо. Это похоже на преднамеренную языковую политику Рижской думы, что регулярно приводит к конфликтам", - сказал Пунтулис.

Однако в Рижской думе агентство ЛЕТА выяснило, что мероприятие организовало не самоуправление, а партия "Согласие".

Представитель Центра государственного языка (ЦГЯ) Сармите Павулена сообщила, что центр также получил информацию об этом мероприятии.

"Связавшись с думой, мы получили разъяснения о том, что конкретное мероприятие организовала партия "Согласие". Любая партия в частном порядке имеет право проводить мероприятия на иностранных языках, если до этого о них была распространена информация на государственном языке", - пояснила представитель центра.

В связи с этим у ЦГЯ нет оснований применять какие-либо санкции.

"Мы можем только призывать к тому, чтобы организаторы думали об интеграции общества, так как мероприятия на иностранном языке этому не способствуют", - сказала Павулена.

Фото: flickr.com/blogspfastatt