﻿ В Риге выбрали полицейского года, Mixnews.lv

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Депутаты Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы на заседании, состоявшемся 20 декабря, поддержали присуждение почетного знака "Полицейский года" инспектору Полиции Рижского самоуправления (ПРС) Марису Малиновскису.

Марис Малиновскис работает в ПРС с 2013 года и должностные обязанности исполняет в отделе профилактики детских правонарушений. Он ежедневно проводит воспитательную и профилактическую работу с детьми, предотвращает нарушения среди подростков, образовывает детей в сфере права, таким образом способствет тому, чтобы дети ориентировались на общественные и общечеловеческие ценности – образование, семью, работу и здоровый образ жизни.

В 2018 году Марис Малиновскис организовал 450 образовательных лекций в рижских учебных заведениях на следующие темы: «Правила безопасности и порядка на улице», «Правила твоей личной безопасности», «Правила безопасности и порядка в интернет-среде», «Обязанности, права и ответственность школьников», «Правила безопасности дома», «Правила общественного порядка в Риге», «Зависимость, последствия употребления веществ, вызывающих зависимость, и ответственность», «Юридическая ответственность несовершеннолетних», «Как не стать жертвой торговли людьми» и «Правила защиты личных данных».

В прошлом году этого звания удостоился инспектор Латгальского управления Рижской муниципальной полиции Дайнис Сваринскис.

Источник: Riga.lv

Фото: facebook.com/pg/RigasPP