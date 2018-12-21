﻿ За несколько часов "мешки ЧК" посмотрели 12 000 пользователей, Mixnews.lv

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На сайте kgb.arhivi.lv, где в четверг во второй половине дня была выложена часть документов Комитета государственной безопасности (КГБ) ЛСС, к 3 часам пятницы зарегистрировались около 12 000 пользователей, сообщила представитель Латвийского национального архива Мара Спруджа.

Вчера до полуночи сайт посетили примерно 54 000 человек, а сегодня до 10.30 - около 19 000 пользователей.

Как сообщалось, в четверг около 15.30 на сайте kgb.arhivi.lv была выложена часть документов КГБ ЛССР - так называемых мешков ЧК.

Пользователи в архивах находят имена известных общественных деятелей, политиков, людей искусства, а также представителей церкви.

Среди опубликованных документов - алфавитная и статистическая картотека агентов, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, телефонная книга сотрудников, а также описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фондов госархива.

Для доступа к документам КГБ необходимо зарегистрироваться, указав имя, фамилию, персональный код или идентификационный код для иностранных граждан, указанный в их удостоверяющих личность документах, адрес электронной почты в качестве имени пользователя и пароль, а также цель использования документов КГБ.

Фото: twitter.com/egliitis