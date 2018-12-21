﻿ Внимание! Не чистите машину от снега - штраф 350 евро, Mixnews.lv

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Если в Риге владелец автомобиля не убирал снег со своей машины более трех дней, ему может грозить штраф в размере 350 евро. Также в обязанности автовладельцев входит расчистка от снега зоны вокруг своего автомобиля.

Другими словами, транспортные средства, оставленные на площадке более трех дней, должны быть очищены от снега до такой степени, чтобы они не мешали движению и передвижению пешеходов.

Правила Рижской думы предусматривают, что ответственность за уборку улиц от снега ложится также и на плечи автовладельцев. Это необходимо, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

В случае, если владелец автомобиля уехал в командировку, путешествует или просто заболел, Рижская дума призывает владельца автомобиля попросить кого-то из родственников очистить его машину. Если автомобиль мешает уборке улиц, его владельцу грозит штраф, а транспортное средство эвакуируется.

Следует отметить, что Рижская муниципальная полиция не проводит специальных рейдов для проверки того, очищены машины от снега или нет. Это элементарная вежливость и уважение к другим участникам дорожного движения. То же самое касается очистки от снега своей машины во дворе.

Следует отметить, что в этом году Рижская муниципальная полиция еще не получала жалоб по данному нарушению, поэтому и административных протоколов тоже не было.

Фото: pixabay.com