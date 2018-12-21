﻿ Освобожден один из подозреваемых по делу Rīgas satiksme, Mixnews.lv

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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) решило после восьмидневного ареста освободить из-под стражи подозреваемого по делу о закупках муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme (РС) предпринимателя Александра Крячека, сообщил агентству ЛETA его адвокат Валдис Улманис.

По его словам, Крячек был освобожден из-под стражи в четверг. Применена ли к нему другая мера пресечения, адвокат не сообщил.

В KNAB агентству ЛETA сообщили, что в отношении одного подозреваемого по этому делу мера пресечения изменена на не связанную с лишением свободы.

Как сообщалось, начатый KNAB уголовный процесс связан с тремя закупками РС. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

Суд санкционировал арест пяти из шести задержанных KNAB по уголовному процессу о закупках Rīgas satiksme. В отношении шестого задержанного избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По информации агентства ЛETA, это член правления предприятия Tram Servis Riga Элина Кокина.

По этому делу были арестованы предприниматель Александр Крячек, руководитель департамента инфраструктуры и развития Rīgas satiksme Игорь Волкинштейн, предприниматель Марис Мартинсонс, должностное лицо чешского предприятия "Шкода транспортэйшн" Владислав Козак и бывший деловой партнер Кокиной Эдгар Тетеровскис.