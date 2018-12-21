﻿ Россияне отреагировали на "мешки ЧК" Латвии: пора и наших расстукачивать, Mixnews.lv

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После публикации части документов КГБ ЛССР большой ажиотаж возник не только среди представителей латвийского общества, эта новость вызвала большой интерес и в России. Напомним, там архивные документы Российской империи и СССР до сих пор засекречены.

Большинство архивов КГБ засекречены на том основании, что оперативно-розыскная деятельность многих агентов до сих пор может нанести ущерб в контрразведывательной работе, раскрыть методику ее работы. Часть успешных дел в сфере терроризма, шпионажа, контрабанды также законсервированы. С 2016 года все архивы были переподчинены непосредственно Президенту России.

Пользователи российского сегмента Twitter считают, что и в России давно пора открыть архивы, там наверняка будут открытия масштабнее, чем в соседней Латвии.

Интерес к архивам КГБ проявили также украинцы и белорусы.

О, сколько нам открытий чудных... Ко Дню чекиста Латвия открыла доступ к части картотеки КГБ. В списке более 10 тысяч агентов - политики, депутаты Сейма, и конечно же священники РПЦ (как же без них) https://t.co/yRxxlqUodF

Архив в формате PDF здесь: https://t.co/y0B01EvWLx pic.twitter.com/bvlJqaY4sR — История скреп (@Skrepo_history) December 21, 2018

Латвия и Литва, я вас поздравляю! Не прошло и 30 лет, как в день чекиста вы опубликовали архивы КГБ. Лучше поздно, чем никогда! — Елена Лукьянова (@pravoslovo1) December 20, 2018

ВОТ И ВЕРЬ ПОСЛЕ ЭТОГО:

Латвия вчера начала выкладывать отсканированные карточки агентов КГБ.

И уже есть интересные места.

Александр, митрополит Рижский и всея Латвии (Кудряшов Александр Иванович) - агент КГБ "Читатель"

Как-то совсем неудивительно. #ПозорРоссии pic.twitter.com/fMAGZxJckK — Robert B (@RobertBik) December 21, 2018

Латвия открыла архивы КГБ с именами тысяч агентов. Теперь российские стукачи, не должны спать спокойно. Пора расстукачивать. — Сергей Шавшуков (@slvfortwit) December 21, 2018

И понеслось... Сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, доктор теологии, протоиерей Миролюбов — агент КГБ «Анатолий». Завербован в 1981 г. pic.twitter.com/VfynSH8zMm — Рустем Адагамов (@adagamov) December 21, 2018

Латвия открыла архивы КГБ с именами тысяч агентов. Всякий российский стукач спать спокойно не должен, ведь с неизбежностью придёт время, когда архивы КГБ-ФСБ тоже будут открыты. pic.twitter.com/dit2y3IXrs — Mark Feygin (@FeyginMark) December 21, 2018

Латвия в день чекиста открыла архивы КГБ, списки агентов (краткая инфа, а личные дела будут публиковать весной), словарь контрразведчика - вообще класс. VDK dokumenti: Pretizlūkošanas vārdnīca (1972) https://t.co/KKKKRvH9cz — Makeeva Maria (@MariiaMakeeva) December 20, 2018

Белорусы остаются самыми верными людоедскому режиму большевиков среди своих соседей. 20 декабря Национальный архив Латвии открыл доступ к части картотеки... https://t.co/BqZrRcIBk1 — Зьміцер Дрозд (@Zarechcha) December 20, 2018

В Латвии открыли свободный доступ к архивам КГБ. Одним из информаторов ("стукачей") оказался православный митрополит Латвии по кличке "Читатель" из Лубянского патриархата... Невзоров рассказывал, что большинство советских попов... https://t.co/SqGuWez5BU — Carina Cockrell (@vostok1492) December 21, 2018

Валенсе, Януковичу и литовским премьерам в компанию: Латвия открыла архивы КГБ. Там оказались глава церкви, бывший премьер и крупный бизнесмен. https://t.co/iERVuuoLp7 — Sergei Snop (@Linija_Curzona) December 21, 2018

Наверное, стоит и России открыть и рассекретить все архивы НКВД и КГБ по Украине, думается мне, что там много интересного.

Уверен, что у многих подгорят пуканы и их десоветизация должна перейти в акты суицида...

Ну и многое станет понятно, мне кажется ... — Константин Кнырик (@knyrikKS) December 21, 2018

Кстати, дурацкий вопрос - а когда вскроют архивы КГБ в Украине?

Тоже ведь может быть масса интересного. — VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) December 21, 2018

Прибалты открыли архивы КГБ. Не желают ли в Украине последовать этому? pic.twitter.com/g5Kgpi4MlT — Николай Алтухов (@altnik1) December 21, 2018

Люстрироаать мало, к уголовной ответственности приалечь нужно, раскрыть и опубликовать архивы кгб, и как можно яснее донести до населения, все их преступления — Solovjova Natali (@8XUrjBXpoGh1CWR) December 21, 2018

Прекрасная новость! Без зачистки мир нормально жить не сможет: https://t.co/CZx9mUl8HW — Евгений Понасенков (@Ponasenkov) December 20, 2018

Напомним, в Латвии спустя 20 лет споров рассекречены архивы КГБ. Национальный архив Латвии опубликовал засекреченные документы КГБ Латвийской ССР. Всего в открытый доступ выложены 10 612 личных карточек информаторов спецслужбы. Документы будут публиковать частями. С 1 мая 2019 года будут доступны и другие документы КГБ. Они будут выкладываться на сайте по мере их оцифровки. Это делается для того, чтобы общество "могло перелистнуть эти черные страницы истории Латвии и ее народа", говорил президент страны.

Пользователи в архивах находят имена известных общественных деятелей, политиков, людей искусства, а также представителей церкви.

Среди опубликованных документов - алфавитная и статистическая картотека агентов, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, телефонная книга сотрудников, а также описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фондов госархива.