﻿ Россияне отреагировали на "мешки ЧК" Латвии: пора и наших расстукачивать, Mixnews.lv

Россияне отреагировали на "мешки ЧК" Латвии: пора и наших расстукачивать (3)

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Общество | 21 декабря 2018 года, 23:02

После публикации части документов КГБ ЛССР большой ажиотаж возник не только среди представителей латвийского общества, эта новость вызвала большой интерес и в России. Напомним, там архивные документы Российской империи и СССР до сих пор засекречены.

Большинство архивов КГБ засекречены на том основании, что оперативно-розыскная деятельность многих агентов до сих пор может нанести ущерб в контрразведывательной работе, раскрыть методику ее работы. Часть успешных дел в сфере терроризма, шпионажа, контрабанды также законсервированы. С 2016 года все архивы были переподчинены непосредственно Президенту России.

Пользователи российского сегмента Twitter считают, что и в России давно пора открыть архивы, там наверняка будут открытия масштабнее, чем в соседней Латвии.

Интерес к архивам КГБ проявили также украинцы и белорусы.

Напомним, в Латвии спустя 20 лет споров рассекречены архивы КГБ. Национальный архив Латвии опубликовал засекреченные документы КГБ Латвийской ССР. Всего в открытый доступ выложены 10 612 личных карточек информаторов спецслужбы. Документы будут публиковать частями. С 1 мая 2019 года будут доступны и другие документы КГБ. Они будут выкладываться на сайте по мере их оцифровки. Это делается для того, чтобы общество "могло перелистнуть эти черные страницы истории Латвии и ее народа", говорил президент страны.

Пользователи в архивах находят имена известных общественных деятелей, политиков, людей искусства, а также представителей церкви.

Среди опубликованных документов - алфавитная и статистическая картотека агентов, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, телефонная книга сотрудников, а также описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фондов госархива.

Комментарии 3
Вы уверены, что 17 минут назад
Вы хотите это знать?
Подумайте ещё раз. И ещё 5 раз. А Вы уверены, что увидите ожидаемую Вами информацию? И что никто не увидит информации, которой Вы увидеть не ожидаете? Задайте себе эти вопрсы сначала. И тогда придите и рассудим.
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ойц32 минуты назад
Это хорошо , но ... Хотелось бы их чёрные делишки узнать! Доступ к их личным делам : кто и как пострадал от стукачей. Я бы Хотела узнать , например , кто стучал на братьев моего отца? Их расстреляли... Реабилитированы в 1956 году! Значит оговорили!!! Что стукачам полагалось при выполнении плана и перевыполнении? Пусть поделятся ... откровенно!
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А вы не подскажете,41 минуту назад
почему у "россиян" такие знакомые фамилии?
А, знаю - это потому, что "все россияне" борются с режимом.
А кто не борется, тот не россиянин?
Редакция, вы ещё не BBC! Тщательнее работать надо, тщательнее!
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