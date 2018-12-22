﻿ Синоптики обещают снежную и пасмурную субботу, Mixnews.lv

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В субботу, 22 декабря, днем воздух прогреется до +1..-4 градусов, во многих регионах страны ожидается небольшой снегопад. Более интенсивный снегопад возможен в южных и восточных частях Латвии, прогнозируют синоптики.

Местами сохранится туман, будет дуть медленный до умеренного восточный северо-восточный ветер.

В Риге ожидается пасмурная погода, иногда будет идти небольшой снег, а температура воздуха составит чуть меньше 0 градусов.

Фото: flickr.com/Vitolds Gabrans