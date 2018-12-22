﻿ МИД призывает к осторожности во время поездок за рубеж на Рождество, Mixnews.lv

Общество |

Министерство иностранных дел (МИД) призывает латвийцев обратить внимание на риски безопасности, которые могут возникнуть за границей во время рождественских или новогодних поездок за рубеж.

Учитывая изменчивую ситуацию с безопасностью в мире, ведомство призывает своевременно ознакомиться с информацией о том месте, куда запланирована поездка. Министерство также призывает латвийских туристов обратить внимание на то, что с приближением Рождества и Нового года, в местах с большим скоплением людей, например, на рождественских рынках, может быть повышен уровень безопасности.

МИД напоминает, что туристам нужно быть осторожными и бдительными, а также соблюдать указания местных властей.

Как отмечает Латвийская ассоциация туристических агентов и операторов, самыми популярными местами для отдыха на эти рождественские праздники являются Египет (Хургада и Шарм-эль-Шейх), Таиланд, Индонезия (Бали), Шри-Ланка и Объединенные Арабские Эмираты (Абу-Даби). Также многие латвийцы планируют встретить Рождество и Новый год в таких странах, как Эстония, Литва и Польша.

Между тем МИД напоминает, что прежде чем принять решение о месте отдыха, следует проверить на сайте министерства, безопасно ли отправляться в путешествие в конкретную страну, будет ли необходима виза для поездки, а также то, как ее можно оформить.

Латвийцев, которые собираются уехать за границу на Рождество или Новый год, призывают и зарегистрироваться в Консульском регистре. Таким образом, если случится чрезвычайная ситуация, министерство сможет связаться с человеком и выяснить, какую помощь необходимо предоставить.

Кроме того, МИД напоминает, что стоит проверить срок годности паспорта или ID-карты. При путешествии вне Евросоюза срок годности не должен быть меньше шести месяцев, иначе нужно оформить новый документ.

Граждане Латвии могут путешествовать с ID-картами в такие страны вне ЕС, как Швейцария, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия. Негражданам для путешествия в эти страны понадобится паспорт.

МИД также призывает приобрести частную туристическую страховку, которая покроет расходы на транспорт в случае болезни. Если путешествие запланировано в страны Евросоюза, Европейской экономической зоны или в Швейцарию, стоит дополнительно оформить бесплатную Европейскую карту медицинского страхования (EVAK) - она действует в течение трех лет и позволяет получить первую неотложную и необходимую медицинскую помощь в том же объеме, в котором она предоставляется местным жителям.

Кроме того можно скачать бесплатное мобильное приложение Ceļo droši!, в котором доступны различная полезная информация и советы для путешественников, отмечает МИД.

МИД указывает, что, если во время поездки были вы потеряли паспорт или ID-карту, вас обокрали, задержали или вы оказались в чрезвычайной ситуации, необходимо позвонить по круглосуточному телефону Консульского департамента +371 26337711 или написать на адрес электронной почты palidziba@mfa.gov.lv.

Фото: pixabay.com