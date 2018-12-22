﻿ МИД призывает к осторожности во время поездок за рубеж на Рождество, Mixnews.lv

МИД призывает к осторожности во время поездок за рубеж на Рождество (3)
Министерство иностранных дел (МИД) призывает латвийцев обратить внимание на риски безопасности, которые могут возникнуть за границей во время рождественских или новогодних поездок за рубеж.
Учитывая изменчивую ситуацию с безопасностью в мире, ведомство призывает своевременно ознакомиться с информацией о том месте, куда запланирована поездка. Министерство также призывает латвийских туристов обратить внимание на то, что с приближением Рождества и Нового года, в местах с большим скоплением людей, например, на рождественских рынках, может быть повышен уровень безопасности.
МИД напоминает, что туристам нужно быть осторожными и бдительными, а также соблюдать указания местных властей.
Как отмечает Латвийская ассоциация туристических агентов и операторов, самыми популярными местами для отдыха на эти рождественские праздники являются Египет (Хургада и Шарм-эль-Шейх), Таиланд, Индонезия (Бали), Шри-Ланка и Объединенные Арабские Эмираты (Абу-Даби). Также многие латвийцы планируют встретить Рождество и Новый год в таких странах, как Эстония, Литва и Польша.
Между тем МИД напоминает, что прежде чем принять решение о месте отдыха, следует проверить на сайте министерства, безопасно ли отправляться в путешествие в конкретную страну, будет ли необходима виза для поездки, а также то, как ее можно оформить.
Латвийцев, которые собираются уехать за границу на Рождество или Новый год, призывают и зарегистрироваться в Консульском регистре. Таким образом, если случится чрезвычайная ситуация, министерство сможет связаться с человеком и выяснить, какую помощь необходимо предоставить.
Кроме того, МИД напоминает, что стоит проверить срок годности паспорта или ID-карты. При путешествии вне Евросоюза срок годности не должен быть меньше шести месяцев, иначе нужно оформить новый документ.
Граждане Латвии могут путешествовать с ID-картами в такие страны вне ЕС, как Швейцария, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия. Негражданам для путешествия в эти страны понадобится паспорт.
МИД также призывает приобрести частную туристическую страховку, которая покроет расходы на транспорт в случае болезни. Если путешествие запланировано в страны Евросоюза, Европейской экономической зоны или в Швейцарию, стоит дополнительно оформить бесплатную Европейскую карту медицинского страхования (EVAK) - она действует в течение трех лет и позволяет получить первую неотложную и необходимую медицинскую помощь в том же объеме, в котором она предоставляется местным жителям.
Кроме того можно скачать бесплатное мобильное приложение Ceļo droši!, в котором доступны различная полезная информация и советы для путешественников, отмечает МИД.
МИД указывает, что, если во время поездки были вы потеряли паспорт или ID-карту, вас обокрали, задержали или вы оказались в чрезвычайной ситуации, необходимо позвонить по круглосуточному телефону Консульского департамента +371 26337711 или написать на адрес электронной почты palidziba@mfa.gov.lv.
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