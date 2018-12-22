﻿ Работникам Минюста выплачены премии на общую сумму в 250 000 евро, Mixnews.lv

Общество |

Министерство юстиции и находящиеся у него в подчинении ведомства в октябре и ноябре этого года выплатили сотрудникам премии на общую сумму в 257 190 евро в связи со столетием ведомства и выполнением выдвинутых министерством задач, сообщили в Минюсте.

Премии были выплачены из внутренних средств министерства 200 сотрудникам. В Минюсте также указали, что ведомство не платило премии в конце года и не планирует это делать.

Согласно законодательству, чиновнику можно один раз в год выплатить премию, размер которой не превышают 75% от месячной зарплаты сотрудника министерства.

Фото: pixabay.com