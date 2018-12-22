﻿ Работникам Минюста выплачены премии на общую сумму в 250 000 евро, Mixnews.lv

Работникам Минюста выплачены премии на общую сумму в 250 000 евро (4)

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Общество | 22 декабря 2018 года, 15:50

Министерство юстиции и находящиеся у него в подчинении ведомства в октябре и ноябре этого года выплатили сотрудникам премии на общую сумму в 257 190 евро в связи со столетием ведомства и выполнением выдвинутых министерством задач, сообщили в Минюсте.

Премии были выплачены из внутренних средств министерства 200 сотрудникам. В Минюсте также указали, что ведомство не платило премии в конце года и не планирует это делать.

Согласно законодательству, чиновнику можно один раз в год выплатить премию, размер которой не превышают 75% от месячной зарплаты сотрудника министерства.

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
yes23 минуты назад
вна Вусраине за такую качественную работу платят пару лимонов $
лотысы ниско пали
1
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Триллион11 минут назад
Если была отлично сделанная работа то почему денег пожалели?!
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Светлана19 минут назад
А когда оплатишь мою работу? Или твой долг передать депилским трансвеститам?
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