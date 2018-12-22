﻿ Имя Эйгимса нашли в "мешках ЧК": сотрудничество с КГБ он отрицает, Mixnews.lv

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Бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс, имя которого было обнаружено в опубликованных документов Комитета государственной безопасности (КГБ), отрицает свое сотрудничество с КГБ, сообщило агентство LETA.

Eigima kartiņa! Ceru izolatorā viņam to parādīja un pirms atbrīvošanas savervēja kāds no dienestiem! pic.twitter.com/gQ0ldXdVY9 — Andrejs Elksniņš (@AndrejsElksnins) 20 декабря 2018 г.

Как Эйгимс заявил в интервью даугавпилсской радиостанции Alise Plus, то, что его имя находится в "мешках ЧК" еще не означает его сотрудничество с КГБ. То, что он не работал со спецслужбой, уже было доказано в суде в 2005 году.

Экс-мэр Даугавпилса рассказал, что информация о его сотрудничестве с ЧК прозвучала в 2005 году перед муниципальными выборами. По словам Эйгимса, его имя было вписано в картотеку в то время, когда он еще был курсантом школы милиции.

"Я прошел все судебные инстанции и доказал, что ни моего имени, ни подписей ни в каких документах нет", - заявил бывший мэр Даугавпилса, отрицая какое-либо сотрудничество с КГБ.

Такое решение суда было вынесено перед его стартом на выборах в Сейм.

В то же время Эйгимс отметил, что, возможно, приход к власти в стране и самоуправлениях сотрудников служб безопасности и агентов - не так уж и плох.

В опубликованных документах КГБ можно найти имена отдельных политиков, о которых ранее не сообщалось в качестве завербованных агентов.

В карточках есть и имя депутата Сейма 10-го, 11-го и 12-го созывов, бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса. В "мешках ЧК" он значится как "Эдгар". Завербован Эйгимс был в 1985 году.

Согласно Закону о выборах в Сейм, депутаты парламента должны сообщать информацию о том, сотрудничали ли они или нет со службами безопасности СССР, ЛССР и других государств в качестве внештатных сотрудников, агентов, резидентов или владельцев конспиративных квартир.

Этим кандидатам не запрещено баллотироваться, но информация должна быть указана в справке о кандидате.

Фото: facebook.com