﻿ Синоптики рассказали, какая погода ожидается в воскресенье, Mixnews.lv

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В воскресенье, 23 декабря, в западной и центральной части Латвии выглянет солнце, но во многих районах страны возможен снегопад.

В восточной части Латвии снегопад будет длительным, облака, идущие с моря, принесут осадки также в Курземе.

Будет дуть умеренный ветер с северо-запада, запада. Температура воздуха ночью и утром составит -1..-6 градусов, днем - +1..-4 градуса.

В Риге возможны как снег, так и солнце, температура составит около нуля.

Фото: pixabay.com