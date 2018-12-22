﻿ В Латвии издадут книгу о визите папы римского, Mixnews.lv

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В следующем году планируется издать книгу о визите папы римского Франциска в страны Балтии - в ней будут объединены речи понтифика, фотографии с мероприятий и свидетельства местных жителей, сообщили в Римской Католической церкви Латвии.

Как рассказала журналистам одна из авторов идеи о создании книги Ингрида Лисенкова, мысль о необходимости такого издания "родилась в умах людей одновременно - идею предложили и участвовавшие в визите фотографы: и руководитель Рижского института религиозных наук Жанете Наркевича, и епископы Римской Католической церкви Латвии".

Книгу будут создавать в сотрудничестве с эстонцами и литовцами, то есть, в латвийское издание будут включены сделанные в соседних странах фотографии и прозвучавшие там речи понтифика, которые уже переводят на латышский язык.

В Литве и Эстонии в книгу также включат речи, прозвучавшие во всех странах Балтии, поскольку программа визита папы Франциска была организована таким образом, что посещение всех трех стран воспринимается как единое целое.

"Например, то, что он сказал молодежи в Литве и Эстонии, относится и к латвийской молодежи", - подчеркнула Лисенкова.

Каждого, кто участвовал в каком-либо из мероприятий в Риге, Аглоне или соседних странах, создатели книги приглашают поделиться своим личным рассказом о 24 сентября 2018 года и отправить его до 24 января 2019 года.

Своими мыслями о событиях могут поделиться и те, кто следил за визитом папы римского через СМИ.

Книгу планируется издать в первой половине следующего года.

Напомним, 24 сентября Латвию в рамках балтийского турне посетил папа римский Франциск.