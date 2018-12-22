﻿ Начат снос сгоревшего здания на улице Калнциема, Mixnews.lv

Начат снос сгоревшего здания на улице Калнциема (6)

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Общество | 22 декабря 2018 года, 20:31

В субботу, 22 декабря, начались работы по сносу горевшего в ноябре заброшенного здания на улице Калнциема, в Риге, сообщил телеканал TV3.

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Как рассказали журналистам местные жители, работы по сносу здания начались еще в пятницу, 21 декабря, и к обеду в субботу большая часть заброшенного дома уже была разрушена.

Напомним, в ночь на 25 ноября в здании на Калнциема, 2B вспыхнул пожар, его тушение продолжалось несколько дней. В декабре Рижская дума решила снести дом.

Фото: Skaties.lv (Jānis Zvērs, TV3 Ziņas)

Комментарии 6
yes3 часа назад
Надо всю Ригу снести, ведь её оккупанты построили на 99%
1
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В отличии от правительства держат слово3 часа назад
Рижская дума сказала, сделала.
3
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Рижанин2 часа назад
Позорнейший день в истории Латвийской безнаказанной коррупции и воровства.
Уничтожить такое историческое здание - варвары.
1
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