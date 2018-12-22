﻿ Начат снос сгоревшего здания на улице Калнциема, Mixnews.lv

Начат снос сгоревшего здания на улице Калнциема (6)
Общество | 22 декабря 2018 года, 20:31
В субботу, 22 декабря, начались работы по сносу горевшего в ноябре заброшенного здания на улице Калнциема, в Риге, сообщил телеканал TV3.
Как рассказали журналистам местные жители, работы по сносу здания начались еще в пятницу, 21 декабря, и к обеду в субботу большая часть заброшенного дома уже была разрушена.
Напомним, в ночь на 25 ноября в здании на Калнциема, 2B вспыхнул пожар, его тушение продолжалось несколько дней. В декабре Рижская дума решила снести дом.
Фото: Skaties.lv (Jānis Zvērs, TV3 Ziņas)
Уничтожить такое историческое здание - варвары.