﻿ Латвийца приговорили к шести месяцам тюрьмы за поджог рождественской елки, Mixnews.lv

Латвийца приговорили к шести месяцам тюрьмы за поджог рождественской елки (6)
Курземский районный суд в Вентспилсе назначил наказание в виде шести месяцев тюремного заключения для мужчины, который 1 января 2018 года поджег рождественскую елку на площади в Кулдиге, свидетельствует публично доступный приговор суда.
Согласно решению суда, 1 января 2018 года, в 19.20, мужчина, "руководствуясь дебоширскими мотивами", решил поджечь елку на улице Пилсетас, в Кулдиге. Он облил бензином наряженную елку и потом поджог ее зажигалкой.
Действия мужчины в целом причинили убытки в размере 2618,97 евро.
В приговоре указано, что кроме шестимесячного тюремного заключения, к мужчине также будет применен пробационный надзор, который продлится один год.
Также у мужчины имеется неотбытое наказание, назначенное Екабпилсским районным судом, который за какое-то другое правонарушение присудил мужчине 135 часов принудительных работ, а также лишил водительского удостоверения на срок около семи лет.
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