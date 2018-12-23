﻿ Латвийца приговорили к шести месяцам тюрьмы за поджог рождественской елки, Mixnews.lv

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Курземский районный суд в Вентспилсе назначил наказание в виде шести месяцев тюремного заключения для мужчины, который 1 января 2018 года поджег рождественскую елку на площади в Кулдиге, свидетельствует публично доступный приговор суда.

Согласно решению суда, 1 января 2018 года, в 19.20, мужчина, "руководствуясь дебоширскими мотивами", решил поджечь елку на улице Пилсетас, в Кулдиге. Он облил бензином наряженную елку и потом поджог ее зажигалкой.

Действия мужчины в целом причинили убытки в размере 2618,97 евро.

В приговоре указано, что кроме шестимесячного тюремного заключения, к мужчине также будет применен пробационный надзор, который продлится один год.

Также у мужчины имеется неотбытое наказание, назначенное Екабпилсским районным судом, который за какое-то другое правонарушение присудил мужчине 135 часов принудительных работ, а также лишил водительского удостоверения на срок около семи лет.

Фото: pexels.com