﻿ Синоптики рассказали, какая погода ожидается в конце 2018 года, Mixnews.lv

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В конце 2018 года и, вероятно, в первые дни наступившего года в Латвии ожидается теплая и сырая погода, прогнозируют синоптики.

До 25 декабря на большей части территории страны сохранится небольшой мороз, а в Лиепае и в других районах Курземского побережья воздух прогреется до +4..+5 градусов, снег сойдет. Во второй день Рождества температура во всей стране поднимется до 0..+5 градусов.

В последующие сутки в восточных районах будет морозно, возможна также небольшая оттепель, и сохранится небольшой снежный покров. На остальной части территории Латвии температура будет чаще подниматься выше нуля, снега будет меньше, а местами он стает.

Временами ожидаются осадки в виде снега и дождя.

Фото: pixabay.com