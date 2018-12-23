﻿ Праздничное настроение: в поезде Рига-Елгава установили елку к Рождеству, Mixnews.lv

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Хотя жители Латвии начнут праздновать Рождество только завтра, 24 декабря, вся страна уже готова к праздникам - города украшены, работают рождественские рынки, а в пассажирском поезде "Рига-Елгава" даже установили елку. Об этом порталу Mixnews сообщили очевидцы.

В воскресенье, 23 декабря, в первом вагоне поезда, который направлялся из Риги в Елгаву, была установлена живая украшенная разноцветными шарами и шишками рождественская елка, рассказали очевидцы.

Судя по фотографии, для безопасности елка была закреплена на полу, а также у макушки.

Фото очевидцев.