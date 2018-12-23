﻿ Праздничное настроение: в поезде Рига-Елгава установили елку к Рождеству, Mixnews.lv

Праздничное настроение: в поезде Рига-Елгава установили елку к Рождеству (17)
Общество | 23 декабря 2018 года, 13:45
Хотя жители Латвии начнут праздновать Рождество только завтра, 24 декабря, вся страна уже готова к праздникам - города украшены, работают рождественские рынки, а в пассажирском поезде "Рига-Елгава" даже установили елку. Об этом порталу Mixnews сообщили очевидцы.
В воскресенье, 23 декабря, в первом вагоне поезда, который направлялся из Риги в Елгаву, была установлена живая украшенная разноцветными шарами и шишками рождественская елка, рассказали очевидцы.
Судя по фотографии, для безопасности елка была закреплена на полу, а также у макушки.
Фото очевидцев.
Кто-то в поезде елки устанавливает,а кто-то как санек крадет в поездах чужие трусы.Каждому свое
412
Ответить
завтра латысские потриоты после праздника омериканского рождества эту ёлку и стырят
810
Ответить
Malaci Latvijas Dzelzcels. Lai visiem braucèjiem bùtu svètku noskana.
79
Ответить
Показать все (17)