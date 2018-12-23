﻿ Случай с изъятой у пенсионерки коноплей: полиция изменит методы экспертизы, Mixnews.lv

Общество |

После случившегося в Латгале, в Вилянском крае, когда у пенсионерки изъяли 360 саженцев конопли, которые не содержали наркотических веществ, Госполиция планирует применять более соответствующие процедуры для проведения экспертизы. Сделано это будет для того, чтобы не причинить материальный ущерб человеку, который выращивает коноплю для домашнего хозяйства. Об этом сообщает агентство LETA.

Правоохранительные органы оценили действия сотрудников полиции на месте происшествия в Вилянском крае, а также примененные процедуры для проведения экспертизы, сообщила представитель Госполиции Илзе Юревича.

По ее словам, в действиях сотрудников не были констатированы нарушения, однако, пересмотрев примененный оперативниками метод экспертизы в конкретной ситуации, в дальнейшем было решено проводить более соответствующие процедуры, не рискуя причинить материальный ущерб.

Напомним, в августе этого года у жительницы Вилянского края в саду росли несколько сотен саженцев конопли, которые срезали и конфисковали полицейские. Выяснилось, что растения не содержат наркотических веществ, и пенсионерка имеет право запросить компенсацию нанесенного ей материального ущерба.

Фото: pixabay.com