﻿ Стало известно, за что чаще всего судили латвийцев в этом году, Mixnews.lv

Стало известно, за что чаще всего судили латвийцев в этом году (8)

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Общество | 23 декабря 2018 года, 15:53

До середины декабря этого года больше всего людей в Латвии осуждены за кражи и вождение в пьяном состоянии, свидетельствуют данные Судебной администрации.

1817 человек осуждены по статье 180 уголовного закона за кражу, мошенничество и присвоение в небольшом объеме. 285 из них были женщинами. 1316 из этих людей уже ранее были осуждены за другие правонарушения. Больше всего осужденных - это люди в возрасте от 30 до 49 лет (972 человека).

В 931 случае люди, осужденные по этой статье, были приговорены к принудительным работам, в 461 случае - к кратковременному лишению свободы.

Второе самое "популярное" правонарушение - вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За него осуждены 1123 человека, в том числе 430 ранее судимых.

В 803 случаях люди были приговорены к принудительным работам, в 118 - к кратковременному лишению свободы.

Напомним, в прошлом году больше всего людей было осуждено за кражи и мошенничество в небольшом объеме.

Фото: pixabay.com

Комментарии 8
Патриот2 часа назад
Как всегда в этой дрепанной стране судят за кусок украденной колбасы а вот за украденные миллионы за тридцать лет ни кого не осудили! ОРГАНИЗОВАННОЕ ПРЕСТУПНОЕ ГОСУДАРСТВО И СЕЙМ ПОД ПРИКРЫТИЕМ НАТО И США! Других слов просто нет.
2
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Patriot1 час назад
Veca cùka sodien kviec nepartraukti.Laikàm sailgojas pèc kuila locekla
1
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Рихтер1 час назад
Что уже намордник сняли и на улицу разрешили выйти,грязь подноготная?
3
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