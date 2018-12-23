﻿ Латвийская армия купит робота для разминирования за 412 000 евро, Mixnews.lv

Общество |

Национальным вооруженным силам (НВС) Латвии за 412 589 евро доставят робота для нейтрализации взрывоопасных предметов, сообщили в Министерстве обороны.

Конкурс закупки выиграло предприятие Zommers. Перед приобретением робота будут проведены переговоры между вовлеченными сторонами.

Как свидетельствует информация Firmas.lv, Zommers принадлежит предприятию Dravyena, которым владеет Сандра Либека. Либека также является единственным членом правления Zommers.

Фото: flickr.com/Latvijas armija