﻿ Латвийская армия купит робота для разминирования за 412 000 евро, Mixnews.lv

Латвийская армия купит робота для разминирования за 412 000 евро (4)
Общество | 23 декабря 2018 года, 17:56
Национальным вооруженным силам (НВС) Латвии за 412 589 евро доставят робота для нейтрализации взрывоопасных предметов, сообщили в Министерстве обороны.
Конкурс закупки выиграло предприятие Zommers. Перед приобретением робота будут проведены переговоры между вовлеченными сторонами.
Как свидетельствует информация Firmas.lv, Zommers принадлежит предприятию Dravyena, которым владеет Сандра Либека. Либека также является единственным членом правления Zommers.
Фото: flickr.com/Latvijas armija
Точно 412 589 ? Что то округлили. А центов сколько было?
6
Ответить
Я эту покупку нашими Латвийскими вооружёнными силами полностью поддерживаю, и думаю их таких машин надо больше, так как когда оккупационные международные силы НАТО будут наступать на сопредельное (пока дружеское)государство, как только наша разведка услышит что в России завели (в мороз- прогревание), а наши подумают что для наступления, то что бы пройти по минным полям чужого государства, необходимо такой техникой сделать проходы для танков- самоходок и пехоты. Думаю как только враг увидит 28 народов НАТО всех цветов радуги, враг сразу сдаться и попросится в Евросоюз кляньчить деньги на дороги, туалеты, туалетную бумагу и т.д. взамен бартель на газ, нефть, лес. Я даже представляю, как наши националы с закрученными рукавами, обвешанные гранатами идёт победным шагом по порабощённой земле и их встречают с букетами марихуаной.
5
Ответить
И то дело, а то снег сойдет, кругом собачьи бомбы, все заминировано как пройти.
5
Ответить
Показать все (4)