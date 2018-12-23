﻿ В центре Риги в ресторане пьяная молодежь напала на посетителя заведения, Mixnews.lv

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На минувшей неделе, 16 декабря, после 21.00 Рижская муниципальная полиция (РМП) получила информацию о группе молодых людей, которые в одном из ресторанов быстрого питания напали на одного из посетителей заведения. На место событий был отправлен экипаж полиции, пишет портал Riga.lv .

Сотрудники ресторана рассказали полицейским, что четверо молодых людей начали конфликт с одним из посетителей заведения. Вовлеченный в конфликт мужчина также находился на месте происшествия.

Полицейские опросили пострадавшего и выяснили, что подростки, без каких-либо на то причин, стали оскорблять его. В результате мужчину повалили на пол и начали пинать. Незадолго до прибытия сотрудников полиции группа молодых людей покинула заведение. Слова пострадавшего подтвердили и сотрудники ресторана, добавив, что подростки заходили за прилавок, несмотря на замечания работников.

Полицейские связались с сотрудниками центра видеонаблюдений, которые быстро идентифицировали подходящих под описание молодых людей на остановке улицы 13 января.

В указанное место был отправлен еще один полицейский патруль. Кроме того, на место был доставлен и потерпевший, который подтвердил личность напавших на него молодых людей, а также указал на подростка, который начал конфликт. Сотрудники полиции проверили личные данные молодого человека и выяснили, что он является несовершеннолетним - ему всего 15 лет. Полицейские также нашли при нем две бутылки бальзама.

Между тем второму нападающему в этом году исполнилось 18 лет. Все остальные участники конфликта были отпущены домой.

Как отмечает Riga.lv, в присутствии сотрудников полиции несовершеннолетний инициатор конфликта ругался нецензурной бранью, а также все время сплевывал. Стражи порядка не один раз сделали подростку замечание, что за плевок в общественном месте полагается административное наказание, однако тот продолжал это делать.

Сообщается, что проверка концентрации алкоголя на выдохе у подростка показал 2,10 промилле.

Также в участок была вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи (СНМП). Медики решили доставить подростка в больницу. Во время переговоров с полицейскими и сотрудниками "скорой" молодой человек продолжал вести себя очень вызывающе и грубо.

Сообщается, что инициатор конфликта получил три административных протокола - за нахождение в публичном месте в состоянии алкогольного опьянения, за мелкое хулиганство и за плевки в общественном месте.

Второй правонарушитель также получил протокол за мелкое хулиганство, однако ему еще предстоит заплатить штраф в размере 150 евро.