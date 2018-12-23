﻿ Синоптики: в канун Рождества в Латвии ожидается снегопад, Mixnews.lv

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В понедельник, 24 декабря, во многих районах Латвии ожидается небольшой снег, больше снега выпадет утром и днем на западе Земгале, прогнозируют синоптики.

Небо будет в основном облачным, местами с прояснениями. Ветер в восточной части страны умеренный, в других районах - северный, более резкий, на Курземском побережье порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до -1..-8 градусов, днем не превысит +1..-4.

В Риге ожидается снег, ветер с севера, температура воздуха -1..-3 градуса.

Фото: pixabay.com