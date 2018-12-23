﻿ LNT: до сих пор нет электронной базы данных системы страхования здоровья, Mixnews.lv

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До конца года остались только два рабочих дня, а Национальная служба здравоохранения (НСЗ) еще не передала больницам систему сортировки пациентов даже для тестирования, чтобы с 1 января можно было осуществить новую систему государственного страхования здоровья. Об этом сообщает телеканал LNT.

Как отмечают журналисты, если электронной системы, которая в целом должна включать в себя 17 различных регистров, коснутся технические проблемы как в ситуации с э-здоровьем, у больниц в Риге и регионах есть основания для беспокойства о том, что они не смогут разделять пациентов по факту уплаты социального налога. Медицинские учреждения взволнованы тем, что НСЗ могла бы не вернуть деньги, если услуга предоставлена лицам, для которых она не предусмотрена.

Телеканал напоминает, что с 1 января перед предоставлением плановой медицинской помощи больницам нужно будет выяснить, заплатил ли пациент социальный налог и в праве ли он получить полную корзину услуг. Если же он не делал страховых взносов, ему придется заплатить полную сумму самому.

Лицами, которые после с 1 января не будут получать полную корзину медицинских услуг, являются плательщики налога микропредприятия, плательщики патента, а также те, кто получают авторские вознаграждения и самозанятые лица, и незарегистрированные безработные. Чтобы получить полную корзину медицинских услуг, этим людям придется сделать добровольный взнос в размере 154,80 евро за весь 2019 год, а также 51,60 евро за 2018 год.

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