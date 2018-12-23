﻿ Минблаг не будет выплачивать премии своим сотрудникам, Mixnews.lv

Общество |

Министерство благосостояния и большая часть подведомственных ему учреждений в декабре и январе не будут выплачивать денежные премии, свидетельствуют данные агентства LETA.

Как заявил представитель Минблага Эгил Зариньш, в декабре и в январе ведомство не планирует выплачивать премии своим сотрудникам.

Премии не будут выплачены и работникам Государственного агентства социального страхования, так как они в размере 123,215 тыс. евро уже выплачены по оценке результатов 2017 года в первой половине этого года.

Не планируют премировать своих работников Государственная инспекция по труду и Государственное агентство социальной интеграции.

В декабре 20 работников Государственного агентства занятости, или 2,5% от всех работников, за вклад в достижение целей агентства получили премии в размере месячной зарплаты или 80% от месячной зарплаты на общую сумму 21 833 евро.

Фото: pexels.com