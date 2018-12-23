﻿ СМИ: в связи с делом о взятке KNAB провел обыск в доме и гостинице Эйгимса, Mixnews.lv

СМИ: в связи с делом о взятке KNAB провел обыск в доме и гостинице Эйгимса (6)

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Общество | 23 декабря 2018 года, 22:02

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в связи с делом о взятке в 10 000 евро провело обыск и по месту жительства бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса, а также в его гостинице Garden, сообщает передача Латвийского телевидения de facto.

Как указывает de facto, сотрудники KNAB появились в думе во вторник, отправились в кабинет мэра, который уже месяц пустует - с момента снятия Эйгимса с должности. Самого экс-мэра задержали в полдень, кроме того допросили его заместителя Игоря Прелатова, к которому применен статус свидетеля. Обыск проходил не только в кабинете Эйгимса, но и по его месту жительства, а также в ему принадлежащей гостинице, которая находится за городом.

Напомним, по начатому уголовному процессу о взятке в размере 10 000 евро в закупках на строительство статус подозреваемого применен и к Эйгимсу.

В сентябре KNAB начало уголовный процесс о том, что должностное лицо Даугавпилсской городской думы требовало взятку в размере 10 000 евро от физического лица в связи с закупками самоуправления в сфере строительства. На этой неделе бюро задержало Эйгимса и провело процессуальные действия в Даугавпилсской думе.

Источники в Даугавпилсской думе подтвердили агентству LETA, что дело касается закупок на сумму 4 млн евро по перестройке двух образовательных учреждений города, право на которые получила строительная компания Modus būve.

Комментарии 6
Latviešu Patriots1 час назад
KNAB malači, 100% atbalstu viņu darbību!
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Latviešu Patriots2 минуты назад
Viltvārdi, ko ta neieradies pie pieminekļa? Bail bija? Un par manu sievu vari nemuldēt, es ar viņu bijām restorānā Storāno vakariņojām:))) Tā kā viltvārdi, tu mums te esi biksēs mīzējs pederasts, kas kā trusītis baidās no Latviešu Patriotiem Ha Ha Ha
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Latviešu Patriots3 минуты назад
A to mauka:))) Ha Ha Ha
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