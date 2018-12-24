﻿ На Рождество Латвию занесет снегом, Mixnews.lv

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Сегодня утром температура воздуха в Латвии составляет -1..-6 градусов, на северо-востоке страны местами - до -8 градусов, во многих регионах страны, особенно в центральных, идет снег, свидетельствует метеорологическая информация.

Толщина снежного покрова составляет от 3-8 сантиметров в Курземе до 11-16 сантиметров на востоке страны. Так много снега на Рождество в Латвии не было с 2012 года.

Снегопад продолжится сегодня в течение дня на западе Земгале и местами на востоке Курземе.

Временами сквозь тучи выглянет солнце, будет дуть слабый и умеренный северный ветер.

Максимальная температура воздуха составит +1..-4 градуса. Вечером в Видземе может похолодать до -7..-10 градусов.

В Риге после снегопада утром не ожидается существенных осадков, а температура воздуха составит 0..-2 градуса.