﻿ С миром и добром! Западные христиане отмечают Первый день Рождества, Mixnews.lv

Сегодня католики и протестанты празднуют Рождество. В более чем 145 странах мира, в том числе и в Латвии, – это официальный государственный праздник и один из главных религиозных праздников в году.

Латвийцев поздравили первые лица государства.

"Пусть Рождество несет внутренний мир, уверенность в своих силах и вере, которые вдохновляют на хорошие дела! Радостного и полного любви Рождества", - сказано в сообщении президента Латвиа Раймонда Вейониса.

Председатель Сейма Инара Мурниеце поздравляет латвийцев с Рождеством, желая радости, душевных мгновений в кругу семьи и неиссякаемой веры в добро.

Ожидание Рождества - самое светлое и наполненное время, говорится в поздравлении спикера. Рождество - это путь к свету, и силы на этом пути дает любовь, поэтому Рождество задевает самые тонкие струны души человека, заставляя сиять лучшему, что в ней есть.

"Давайте помогать друг другу, делиться тем, чего у нас достаточно, а другим не хватает. Улыбнемся друг другу, ведь улыбка согревает сердце и ничего не стоит. Давайте беречь традиции, уважать старших и верить в молодых", - говорится в поздравлении Мурниеце.

Рождество празднует большая часть жителей Латвии или 92%, свидетельствуют результаты исследования агентства TNS Latvia. Однако только четвертая часть респондентов соблюдают при этом христианские традиции и обряды. Десятая часть жителей Латвии празднует Рождество по старым латышским традициям.

Чуть больше половины опрошенных признали, что посещают в рождественские праздники богослужения, однако только 15% респондентов делают это ежегодно.

В латвийских католических соборах все три дня 24, 25 и 26 декабря будут проходить богослужения.

Главное богослужение для католиков будет совершено в Ватикане. В полночь 25 декабря Папа Франциск совершит Рождественскую мессу в Ватиканской базилике святого Петра.

