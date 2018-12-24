﻿ Bezvests получил в подарок ценную аппаратуру для поиска людей, Mixnews.lv

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Добровольцы из поисковой организации Bezvests.lv в течение года приходила на помощь людям в поиске их родных и близких, за что была удостоена почетной награды от Главного управления Криминальной полиции. В свою очередь в свободное от своей работы и поисковых мероприятий время, волонтеры проводили тренировки, в том числе с собаками, а также по поиску пропавших на воде. В течение этого времени Bezvests.lv оказывали поддержку своим присутствием, а также помощью путем распространения информации в соцсетях жители Латвии.

Сейчас в предпраздничную пору поисковики стали получать Рождественские подарки - полезные в поисковых миссиях приборы и инструменты.

"Рождественское время - время чудес и добрых дел. И хороший повод сказать спасибо тем, кого Вы действительно цените. Благодарим водолаза Юрия Шенделева (SIA DAIVTEHNOSERVISS) - инструктора по подводному плаванию с большим опытом подводных погружений за ценный подарок - камеру для видеосъемки объектов под водой. С ее помощью можно будет обследовать дно до погружения водолазов, особенно в труднодоступных для погружения местах", - сказано в сообщении.

Волонтеры благодарят своих помощников и спонсоров.

"Cердечно благодарим нашего постоянного добровольного помощника - представителя латвийской фирмы "Eprons" Андрея Чернявского, который регулярно выручает добровольцев BEZVESTS.LV, предоставляя для подводных миссий ценную аппаратуру для поисков утонувших - ультразвуковую камеру и сонар, а также робота для поисков под водой. На сей раз оператор эхо-камеры и сонара Андрей не только принял участие в поисковой миссии со своей аппаратурой, но еще и подарил водолазам-добровольцам Bezvests.lv баллон для подводных погружений. Благодарим!", - пишут волонтеры.

Напомним, добровольческая поисковая организация Bezvests.lv получила почетную награду от Главного управления Криминальной полиции - за значимый вклад в реализацию важных задач государственной полиции, а также за помощь в поиске пропавших людей.

Юбилейный Знак почета в честь 100-летия Госполиции Латвии вручен также основателю и бессменному руководителю Bezvests.lv Александру Фаминскому, который уже 9 лет возглавляет организацию.