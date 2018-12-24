﻿ Мэр Юрмалы совершил аварию, но не заметил этого и уехал с места, Mixnews.lv

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Мэр Юрмалы Гатис Трукснис в предпраздничные дни совершил небольшое ДТП, врезавшись на своем автомобиле задним ходом в другой автомобиль.

Как Трукснис рассказал агентству ЛЕТА, выезжая со стоянки у магазина, он не заметил, что задел другой автомобиль, но не почувствовал удара и уехал с места ДТП.

На видео видно, как мэр идет к своему автомобилю, а также сам момент ДТП.

Через полчаса после происшествия ему позвонили из Государственной полиции, и он отправился в полицейский участок, где прошел экспертизу и написал объяснение.

"Я действительно не почувствовал, что что-то произошло. На моем автомобиле никаких следов нет, но я не отрицаю, что это могло случиться", - сказал Трукснис.

В Госполиции сообщили, что ДТП в Юрмале на проспекте Видус было зарегистрировано около 17 часов 23 декабря. Водитель автомашины KIA Sportage въехал в стоящий автомобиль Range Rover и уехал с места происшествия, но через пару часов обратился в полицейский участок.

Между тем, как пишет vesti.bb.lv, владелица Range Rover обнаружила свой автомобиль поврежденным и решила найти виновного. Им оказался скандально известный мэр Юрмалы Гатис Трукснис, который въехал в стоячий автомобиль, после чего решил просто покинуть место.

Водитель автомобиля был доставлен в медицинское учреждение для проведения экспертизы. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.