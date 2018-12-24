﻿ Синоптики обещают в Рождественскую ночь мороз в -12, Mixnews.lv

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Вечером и ночью местами в Латвии, в основном на востоке страны, небо прояснится, а температура воздуха понизится до -9..-12 градусов.

По прогнозам синоптиков, теплее всего предстоящей ночью будет на западе Курземе, где температура воздуха поднимется чуть выше нуля. Днем температура составит от +4 градусов в Лиепае и Вентспилсе до -5 градусов в восточных регионах.

В Риге завтра будет преимущественно облачно с прояснениями, временами возможен небольшой снег, к вечеру - дождь и туман.