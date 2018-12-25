﻿ Католический мир встречает Рождество Христово, Mixnews.lv

Общество |

25 декабря миллионы христиан по всему миру встречают один из главных религиозных праздников - Рождество Христово. В этот день рождение во плоти Иисуса Христа от Девы Марии отмечают по григорианскому и новоюлианскому календарю.

До IV века событие Рождества Бога Сына отдельно не праздновалось, о нем упоминали 6 января в день Богоявления. Древневосточные церкви до сих пор празднуют Рождество в один день с Крещением Господнем - 6 января.

В Римско-католической церкви, так же как и в Православной, Рождество занимает второе после Пасхи место. 25 декабря во всех храмах проходят торжественные мессы. Традиционно их три: Месса ночью, Месса на заре и Месса днем. Кроме того, с 1978 года в католических храмах возобновлены всенощные рождественские мессы, по-другому их называют Пастырскими.

Торжественные мероприятия проходят повсеместно, не только 25 декабря, но и накануне. В частности, в Вифлееме перед храмом Рождества Христова в ночь с 24 на 25 декабря состоялся праздничный концерт.

Праздник Рождества продолжается восемь дней, вплоть по 1 января. Во многих странах Рождество - это выходной день, в том числе и в Латвии.

Президент Раймонд Вейонис и председатель парламента Инара Мурниеце накануне поздравили с Рождеством жителей Латвии.

"Рождество - это время надежд и раздумий. Время, когда останавливается ежедневная спешка, и мы открываем сердца для радости. Это и время для веры. Веры не только в чудеса, но и в то, что мы своими хорошими мыслями и делами можем создавать эти самые чудеса. Нам только самим надо поверить, что все возможно, если мы действительно этого хотим", — говорится в поздравлении главы государства.

Мурниеце пожелала латвийцам радости, душевных мгновений в кругу семьи и неиссякаемой веры в добро.

"Ожидание Рождества - самое светлое и наполненное время. Рождество - это путь к свету, и силы на этом пути дает любовь, поэтому Рождество задевает самые тонкие струны души человека, заставляя сиять лучшему, что в ней есть.

Давайте помогать друг другу, делиться тем, чего у нас достаточно, а другим не хватает. Улыбнемся друг другу, ведь улыбка согревает сердце и ничего не стоит. Давайте беречь традиции, уважать старших и верить в молодых", - говорится в поздравлении Мурниеце.