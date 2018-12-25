﻿ РФ восстановила в Латвии братское захоронение советских солдат, Mixnews.lv

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Генеральное консульство России в Даугавпилсе провело в декабре реконструкцию братского кладбища советских военнослужащих в поселке Тилжа (Балвский край). Об этом сообщается на сайте самоуправления края.

Согласно сообщению, посольство РФ проинформировало МИД и Минобороны Латвии о планах провести реконструкцию братского кладбища еще в начале года. Работы проведены в соответствии с двусторонним соглашением о статусе памятных объектов павших воинов на территории двух стран, подписанным 18 декабря 2007 года.

В ходе реконструкции на кладбище демонтировали бетонные ограждения и плиты, убрали корни деревьев, установили бордюры на тротуарах и уложили брусчатку, возвели памятный знак и новый забор. Общая смета работ составила около €13,1 тыс.

На братском кладбище установлены три памятные плиты, два надгробных памятника и 13 памятных знаков с именами воинов Красной армии.

Фото: Flickr/Jacek Ksiazek