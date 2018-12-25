﻿ Будьте внимательны! В Латвии замечены "ненастоящие" 2 евро, Mixnews.lv

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В Латвии в денежном обращении замечены монеты, внешне напоминающие 2 евро, но не являющиеся таковыми. Об этом в своем Facebook сообщил житель Латвии Райвис.

"Будьте внимательны! В обороте появились ненастоящие 2 евро, обращайте внимание на деньги, которые вам выдают", - пишет он.

Комментаторы под публикацией отмечают, что изображенные на фото деньги являются тайскими батами, которые значительно дешевле евро.

Как напоминает Nra.lv, за махинации с находящимися в обороте в Латвийской Республике денежными знаками, монетами, ценными бумагами или же с иностранной валютой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет, с или без конфискации имущества.