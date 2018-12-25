﻿ Жители Латвии считают, что в Рождестве слишком много коммерции, Mixnews.lv

Жители Латвии считают, что в Рождестве слишком много коммерции (7)

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Общество | 25 декабря 2018 года, 16:21

Лишь 23% жителей Латвии не считают Рождество излишне коммерциализированным, показал опрос, проведенный агентством социологических исследований SKDS.

В этом году число таких респондентов по сравнению с предыдущими годами немного увеличилось, отметил в Twitter директор SKDS Арнис Кактиньш.

28% опрошенных полностью, 41% - скорее согласны с утверждением, что Рождество в Латвии чрезмерно коммерциализировано, 23% полностью несогласны с этим утверждением, еще 8% затруднились с ответом на этот вопрос.

В декабре 2016 года 24% респондентов, в декабре 2015 года - 21%, в декабре 2014 года - 24%, а в ноябре 2000 года - 14% отметили, что Рождество в Латвии слишком коммерциализировано.

В проведенном в декабре 2018 года опросе участвовали около 1000 респондентов.

Фото: Flickr/Ranveig Marie Photography

Комментарии 7
Алекс1 час назад
Бог как и праздники божьи,должны быть в душе человека,включая рождество .Можно не ходить в церковь,что сейчас дань моде и быть глубоко верующим человеком.
Сама церковь-это уже коммерция.А если церковь -коммерческая организация,то что уж говорить о некоторых прихожанах,которым в эти дни господь дарит мешочкис денежкой)))
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Факт1 час назад
Пшло под шконку,опущенец.
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Саня1 час назад
Пора зажечь костры инквизиции и сжигать скряг, пожалевших немножко пожертвовать на новую яхту рпц.
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