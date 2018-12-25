﻿ Жители Латвии считают, что в Рождестве слишком много коммерции, Mixnews.lv

Общество |

Лишь 23% жителей Латвии не считают Рождество излишне коммерциализированным, показал опрос, проведенный агентством социологических исследований SKDS.

В этом году число таких респондентов по сравнению с предыдущими годами немного увеличилось, отметил в Twitter директор SKDS Арнис Кактиньш.

28% опрошенных полностью, 41% - скорее согласны с утверждением, что Рождество в Латвии чрезмерно коммерциализировано, 23% полностью несогласны с этим утверждением, еще 8% затруднились с ответом на этот вопрос.

Šogad Latvijas iedzīvotāju nepatika pret Ziemassvētku pārmērīgu komercializāciju sit mazliet augstāku vilni nekā iepriekšējos gadus. Tikai 23% uzskata, ka Z-svētki NAV pārmērīgi komercializēti. Kopš 2008. gada šādi domājošo īpatsvars turējās 27% - 33% līmenī. pic.twitter.com/Jl5jQN5ef1 — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) December 23, 2018

В декабре 2016 года 24% респондентов, в декабре 2015 года - 21%, в декабре 2014 года - 24%, а в ноябре 2000 года - 14% отметили, что Рождество в Латвии слишком коммерциализировано.

В проведенном в декабре 2018 года опросе участвовали около 1000 респондентов.

Фото: Flickr/Ranveig Marie Photography