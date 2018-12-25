﻿ "Праздничные" рейды полиции: поймали уже 59 пьяных водителей, Mixnews.lv

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В длинные рождественские выходные Госполиция продолжает рейды на трассах. Только за прошедшие сутки стражи порядка оштрафовали 24 человека за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

Больше все нетрезвых водителей — семерых — задержали в Латгале, по шесть — в Рижском регионе и Видземе. Еще четверых — в Земгале, в Курземе — одного.

Их всех в рождественский вечер задержали именно во время рейда.

Гатис Клавиньш, представитель дорожной полиции, указал: очень пьяные водители — это скорее исключение, большинство — слегка выпили.

«В основном задержаны на второй день после употребления алкоголя, когда еще полноценно не вернулось здоровье, «не проспались». Кажется, что все в порядке. Кому-то надо ехать на работу, кому-то — в магазин», — отметил Клавиньш.

Новые технологии, приложения в телефоне водителям позволяют в режиме реального времени сообщать друг другу о полицейских экипажах. Поэтому стражи порядка меняют стратегию во время рейдов. Известен и случай, когда именно сообщение о полиции в приложении Waze позволило сбежать автовору.

«Поэтому мы сами пытаемся совершенствоваться. Конечно, мы не стоим на месте, мы тоже видим, что видят другие водители. Если нас отмечают в Waze, мы можем переехать вперед, назад, вбок, это не значит, что, если вы едете по мобильному приложению, вы 100% объедете пост полиции», — предупредил Клавиньш.

За трое прошедших суток полиция задержала 59 нетрезвых водителей. Рейды по всей стране будут продолжаться до 3 января.

Источник: Flickr/Valsts policija